В Пермском крае пропал легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет пропал 26 октября в Пермском крае, сообщил региональный главк МЧС. Днем он вылетел с аэродрома в деревне Нижнее Городище и не долетел до пункта назначения. Были оповещены все экстренные службы, поиски продолжались до наступления темноты, но не дали результатов. Поисково-спасательная операция будет продолжена 27 октября.
Самолетом управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, сообщил «Интерфаксу» член федерации Юрий Гилей. Телефон Белоглазова не отвечает.
Пропавший самолет был произведен американской компанией Cessna, уточнило агентство со ссылкой на информированный источник. По его данным, судно должно было приземлиться на аэродроме в селе Фролы в 100 км от места вылета. На борту находился только пилот.