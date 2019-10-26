В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

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Топ-менеджера «Альфа-капитала» уволили после обвинений в домашнем насилии

Инвестиционная компания «Альфа-капитал» уволила члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии, говорится в сообщении инвестиционной компании.

«Альфа-капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении», – отмечается в заявлении. Представитель компании отказался в разговоре с «Интерфаксом» назвать дату увольнения Живова и комментировать подробности.

Ранее Ирина Живова рассказала на своей странице Facebook, что муж избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Из него следует, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» свою жену и дочь. По словам Живовой, они с мужем в браке 10 лет, но сейчас находятся в процессе развода и живут в разных квартирах. При этом она отметила, что их брак долго был счастливым, но несколько лет назад у мужа случился кризис среднего возраста, после чего они начали ссориться.

Живов утверждает, что никого не бил, сообщал Telegram-канал Baza. По его словам, последние четыре месяца он не знал, где живут дети, потому что жена скрывала место жительства, хотя дети должны полгода жить с ним, а полгода – с матерью по решению суда.