Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

WSJ узнала подробности возможного поглощения Tiffany владельцем Louis Vuitton

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co за $14,5 млрд, или $120 за акцию, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение LVMH на 22% превышает цену акций Tiffany & Co. На момент закрытия 25 октября они стоили $98,55 за штуку. По словам собеседника WSJ, LVMH придется заплатить еще больше, если она хочет заключить сделку. Tiffany & Co предложение не устроило, и компания планирует его отклонить, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

О переговорах LVMH и Tiffany стало известно накануне. Они ведутся тайно и пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. Из-за того что СМИ раскрыли неожиданный интерес LVMH к ювелирному бренду, сделка теперь может сорваться, говорили собеседники FT.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. LVMH также принадлежит еще один бренд люксовых украшений – Bulgari, который она приобрела в 2011 г. за $5,2 млрд.