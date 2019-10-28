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Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации. Площадь игорной зоны составит почти 150 000 кв. м.

Ранее глава администрации Ялты Алексей Челпанов рассказал «Интерфаксу», что игорная зона будет находиться недалеко от пос. Кацивели, входящего в состав городского округа. Согласно требованиям законодательства «Золотой берег» будет располагаться за пределами населенного пункта.

Власти Крыма выбрали участок под игорную зону еще в прошлом году. Глава республики Сергей Аксенов в марте 2018 г. говорил, что реализацией проекта займется крупная компания. Ее название он не стал уточнять. Президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи в июле 2014 г. Сроки их строительства переносились уже несколько раз.

Первая в России игорная зона «Азов-сити» открылась летом 2009 г. Позже заработали «Сибирская монета» на Алтае, «Янтарная» в Калининградской области, «Приморье» на Дальнем Востоке и «Красная Поляна» в Сочи. «Золотой берег» станет пятой игорной зоной в России.