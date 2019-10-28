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Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате

Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования. В пример он привел необходимость заполнять большое количество справок по требованию Счетной палаты, передает «Интерфакс». По мнению министра, это тормозит реализацию нацпроектов.

В связи с этой ситуацией Орешкин вспомнил пример сотрудника британской МИ-6 Кима Филби, работавшего на советскую разведку. Филби рассказывал, что поручал британским агентам писать справки и отчеты, чтобы советские агенты могли свободно работать. «Когда мой сотрудник начинал активно вести работу – вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», – процитировал Филби министр.

После этого председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спросил Орешкина, стоит ли искать врагов в своих рядах. Орешкин ответил, что «искать их нужно в ваших рядах, например».

По словам министра, его сотрудники каждую неделю отправляют Счетной палате справки по нацпроектам. Кроме того, Минэкономразвития получает еще порядка 5–6 нерегулярных запросов в месяц. «Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют», – пожаловался министр, отметив, что отчетность собирает не только Счетная палата, но и другие ведомства.