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Посольство Израиля в России прекратило работу из-за забастовки

Ведомости
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Посольство Израиля в России прекратило работу из-за всеобщей забастовки дипломатических работников и военных атташе, говорится в сообщении на странице посольства.

«К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам», – отмечается в сообщении. Дипломаты выразили надежду, что работа будет восстановлена в ближайшее время.

Издание Times of Israel пишет, что забастовку начали сотрудники МИДа и минобороны, она может затронуть дипмиссии по всему миру. Недовольство сотрудников вызвало решение минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру. Также ведомство хочет установить новые стандарты отчетности, предусматривающие пересмотр данных о прошлых расходах. Это может вынудить дипломатов вернуть в казну значительные суммы денег. Забастовку также поддерживает Федерация труда Израиля.

Спорными оказались траты на проведение мероприятий в посольствах и покрытие транспортных расходов. Изменение порядка выплаты возмещения и системы налогообложения зарплат должно существенно сократить доходы дипломатов.

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ВТБ не смог с первого раза продать бывший офис Бородина

Ведомости
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Группа ВТБ не смогла с первого раза продать здание в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, говорится в сообщении на сайте Единой электронной торговой площадки. Речь идет о двух зданиях, одно из которых – торговый дом купца Александра Гуськова 1903 г. постройки.

Здания выставлены на продажу по плану реализации непрофильных активов банка. Общая площадь зданий – 17 300 кв. м, из которых в собственности ВТБ – чуть более 13 000 кв. м. От продажи ВТБ хочет выручить не менее 2,6 млрд руб.

Раньше офисы принадлежали структурам экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина. В 2010 г. в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы. После этого Бородин уехал в Лондон. Через год ВТБ получил контроль над Банком Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», продаваемые объекты занимали созданный Бородиным благотворительный фонд «Добросердие» и сеть кинотеатров «Кинофрэш» (ее также связывали с экс-президентом Банка Москвы). Сейчас площади в зданиях арендуют в основном рестораны и бары (среди них Casa Agave, «5642 Высота», 15/17 Bar & Grill), а также небольшие компании.

Часть активов, принадлежащих бывшим топ-менеджерам Банка Москвы, банку уже удалось распродать. Бассейн «Чайка» и земельные участки под ним достались компании «Союз маринс групп», торгово-развлекательный комплекс «Ривьера» на территории ЗиЛа достраивал акционер ПИК Сергей Гордеев, а здания скоропечатни Александра Левенсона рядом с Патриаршими прудами купил акционер Aeon Corporation Роман Троценко.

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Бизнес
Новости

Акции «Газпрома» подорожали до максимума за 11 лет

Ведомости
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Акции «Газпрома» днем 30 октября превысили июльские ценовые пики года и достигли максимальной отметки с 2008 г. К 13.02 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 258,38 руб., подорожав на 2,09%. Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб.

В июле акции «Газпрома» дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. 369,5 руб.

Рост котировок «Газпрома» начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири». Следующий этап – заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Официальный запуск магистрали назначен на начало декабря.

За счет акций «Газпрома» индекс Московской биржи 30 октября обновил исторический максимум и впервые превысил рубеж в 2900 пунктов (+0,48%). Индекс РТС к 13.05 мск поднялся до 1430,54 (+0,46%).

Новости СМИ2
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Политика
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Депутаты предложили сажать на срок до семи лет за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.

Проект вводит в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая определяет, что пропаганда или незаконная реклама наркотиков наказывается либо штрафом на сумму до 500 000 руб., либо лишением свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, наказывается либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.

Инициаторы законопроекта – депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов.

28 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Сейчас в российском законодательстве такое правонарушение влечет административную ответственность по ст. 6.13 КоАП. По ней предусмотрен штраф: от 4000 до 5000 руб. и от 800 000 руб. до 1 млн руб. для физ- и юрлиц соответственно.

В январе МВД предлагало ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете, увеличив размер штрафов. Министерство отмечало, что интернет стал наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков.

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Авто
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Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии

Ведомости
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Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Компании опубликовали у себя на сайтах практически идентичные пресс-релизы, в которых говорится, что переговоры нацелены на создание «одной из крупнейших в мире групп в сфере мобильности». Других деталей в сообщениях нет.

Ранее о переговорах Fiat Chrysler и PSA сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, рассматривается вариант слияния на равных условиях. При этом, как утверждают источники WSJ, руководителем объединенного автопроизводителя станет президент PSA Карлос Таварес. Председатель совета директоров Fiat Chrysler Джон Элканн может занять в новой компании такую же должность, какая у него сейчас.

Гарантий, что переговоры закончатся успешно, нет, отметил собеседник издания. Конкретных договоренностей у компаний пока нет, они просто рассматривают разные варианты.

Весной Fiat Chrysler вел переговоры о слиянии с французской Renault, но соглашение так и не было достигнуто. В начале июня итало-американский автопроизводитель отозвал свое предложение, объяснив это негативными политическими условиями во Франции.

Компания Fiat Chrysler образовалась после покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler в 2014 г. Деятельность автопроизводителя контролирует семья итальянских предпринимателей Аньелли. Помимо Fiat и Chrysler среди брендов, которыми владеет концерн, – Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati.

PSA – французская группа, образовавшаяся в 1970-х гг. В настоящее время она владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall.

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Стиль жизни
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Forbes: президент ПИК Гордеев проспорил $1 млн на ужине фонда Гуггенхайма

Ведомости
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Президент и основной владелец строительной корпорации ПИК, миллиардер Сергей Гордеев проспорил $1 млн искусствоведу Николасу Ильину на ужине фонда Гуггенхайма в Венеции, сообщает Forbes со ссылкой на Ильина и двоих свидетелей спора. По их словам, бизнесмен утверждал, что он самый богатый из всех приглашенных на прием, но не заметил среди гостей шейха из Абу-Даби. Издание уточняет, что это произошло несколько лет назад.

Ильин является директором по корпоративному развитию фонда в Европе и на Ближнем Востоке. По его словам, традиционный ужин фонда проходил на крыше палаццо Пегги Гуггенхайм в дни архитектурной биеннале в Венеции. Ильин отметил, что российский миллиардер сперва показывал ему «искусство» на экране старого телефона Nokia, а затем стал утверждать, что является «самым богатым человеком на этой террасе». Ильин предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил $1 млн, пишет Forbes. По словам искусствоведа, за столом были восемь свидетелей. За спиной Гордеева за одним столом сидели директор фонда Томас Кренс и его гости, а также стоял шейх из Абу-Даби, которого Гордеев не заметил. Ильин утверждает, что через неделю после спора на счет фонда был переведен $1 млн. В пресс-службе ПИК изданию информацию о споре не подтвердили, сообщив, что такого случая с Гордеевым не происходило.

Сергей Гордеев известный меценат. В 2006 г. он основал фонд «Русский авангард», который издает тематические газеты и занимается охраной и восстановлением культурных ценностей России. На личные средства предпринимателя была проведена выставка коллекционера Марата Гельмана, которая получила название «Русское бедное». В 2019 г. он занял 55-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

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Политика
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Университет «Синергия» обвинили в сборе отпечатков пальцев у детей без согласия родителей

Ведомости
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Сотрудники корпоративного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ, сообщает «Коммерсантъ». В прошлом году, по данным издания, вуз собирал биометрические данные школьников в Карелии.

Мама ученика гимназии №2 Красногорска Наталья Кан рассказала «Коммерсанту», что отпечатки пальцев у детей снимали на уроке технологии. Ученикам сказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков, но вопросов детям не задавали. Школьников сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук, а затем просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Через 20 минут сын Натальи получил краткие результаты исследования, в которых говорилось о его небывалых ораторских способностях. Полную версию результатов обследования на 17 листах предлагалось получить за дополнительную плату. При этом, по словам Натальи, результаты даже близко не совпадали с реальными способностями ее сына.

Женщина утверждает, что не знала об исследовании заранее и не давала согласия на сканирование пальцев ребенка. Как выяснилось, не знала о происходящем и классный руководитель. Информацию подтвердила мать другого ученика. Она рассказала, что в pdf-файле с результатами исследования были реквизиты компании Genetic-test и университета «Синергия». Еще одна мама сообщила, что ее дочь хотела отказаться от тестирования, но ей сказали, что прохождение обязательно.

Представитель «Синергии» заявил изданию, что Genetic-test занимается определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данным. Согласно информации на сайте компании, она предлагает услуги по определению особенностей и склонностей человека с помощью дерматоглифики. Комиссия Российской академии наук еще в 2016 г. признала такие тестирования лженаучными. Представитель «Синергии» заявила, что ей ничего не известно о решении РАН.

Сбор биометрических персональных данных несовершеннолетних возможен только с письменного согласия их законных представителей. Отказ от выполнения данной нормы должен строго преследоваться Роскомнадзором, пояснил «Коммерсанту» бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. При этом наказание грозит и руководству школ, которые это допустили.

Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг настаивает на том, что у детей не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца». При этом даже на сайте Genetic-test сообщается, что тестирование проводится на основании отпечатков пальцев.

Технологии
Новости

Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке

Ведомости
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Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании. База данных была выложена на одном из подпольных сайтов 28 октября.

База данных под названием INDIA-MIX-NEW-01 содержит преимущественно информацию о клиентах индийских банков. Стоимость данных одной карты составляет 100$. Стоимость всей базы около $130 млн. Это не только одна из самых крупных, но и одна из самых дорогих в истории черного рынка, сообщили в компании.

Основатель Group IB Илья Сачков рассказал, что крупные утечки баз данных появлялись и раньше, но впервые информация была собрана в одном файле. Кроме того, обычно авторы подобных предложений «рекламируют» свой товар на специализированных форумах в даркнете. Здесь же никаких упоминаний о выложенной базе не было.

В конце августа Group IB подсчитала сумму хищений из банков группировкой The Silence, в состав которой входят русскоязычные хакеры, писал РБК со ссылкой на отчет. С июня 2016 по июнь 2019 г. сумма ущерба составила около 272 млн руб. Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах мира в Азии, Европе и СНГ.

Бизнес
Новости

«Газпром» попросил исключений для судов под иностранными флагами в Арктике

Ведомости
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«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать в Арктике суда под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов, сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда правления компании Виталия Маркелова замминистра энергетики Павлу Сорокину. По данным издания, письмо было направлено 13 сентября.

С начала 2019 г. в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания, запрещающие использовать суда под иностранными флагами для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути.

Как утверждает РБК, в Министерстве энергетики 16 октября прошло совещание, на котором рассматривались предложения «Газпрома», однако конкретных решений принято не было, поскольку ведомство не уполномочено определять правила судоходства. После этого компания обратилась со своей просьбой в Министерство транспорта.

Представитель Минтранса заявил РБК, что обращение от «Газпрома» не поступало. При этом, по его словам, ведомство подготовило законопроект, наделяющий правительство полномочиями определять порядок привлечения судов под иностранными флагами в случае отсутствия российских аналогов. Документ может быть рассмотрен депутатами уже в осеннюю сессию.

Представители «Газпрома» и Минэнерго от комментариев отказались.

У действующего запрета на использование в Арктике судов под иностранными флагами уже есть исключения. В марте правительство разрешило 26 танкерам, зафрахтованным «Новатэком», перевозить сжиженный природный газ и газовый конденсат по Северному морскому пути под иностранными флагами до 2044 г.

В июле партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранными флагами. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову. Было ли рассмотрено это обращение, неизвестно.

Стиль жизни
Новости

Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

Ведомости
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Шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг отказалась принять премию Северного совета в области охраны окружающей среды. Об этом активистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Движение за климат не нуждается в наградах. Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке», – написала Тунберг, поблагодарив Северный совет за оказанную «огромную честь».

Премия межпарламентской организации стран северной Европы вручалась в Стокгольме 29 октября. Ежегодно Северный совет присуждает награды за достижения в области литературы, кино, музыки и экологии. На премию Тунберг выдвинули Норвегия и Швеция. Размер премии в каждой номинации составляет 350 000 датских крон ($52 000).

Грета Тунберг получила известность после проведения забастовки у здания парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. За это ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

23 сентября Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. В Нью-Йорк Тунберг приплыла из Европы на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ее выступление вызвало широкий общественный резонанс.

Как Грета Тунберг прошла путь от «девочки-невидимки» до самой известной экоактивистки

Технологии
Новости

Первую партию Samsung с гибким экраном в России раскупили за несколько дней

Ведомости
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Розничная сеть Samsung почти полностью распродала в России первую партию смартфонов Galaxy Fold со складным экраном, сообщает «Коммерсантъ». За первый уикенд продаж смартфоны были распроданы в половине магазинов Москвы, а в Иркутске, Новосибирске и Казани их раскупили в течение первого дня, рассказала изданию пресс-служба Samsung.

Продажи Galaxy Fold стартовали в России 25 октября в салонах Samsung и «М.Видео» по цене 159 990 руб.

Сейчас устройство можно купить только по предзаказу, внеся 20%-ную предоплату в магазине, рассказал «Коммерсанту» сотрудник колл-центра Samsung. В сети «М.Видео» Galaxy Fold остался только в одном из магазинов в Москве, компания ожидает новую поставку к выходным. Спрос на смартфоны с гибким экраном оказался выше ожиданий, сказал изданию представитель «М.Видео».

Сколько всего устройств было продано, Samsung не раскрывает. В Россию было поставлено чуть более 7000 Galaxy Fold, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его данным к 29 октября, около 6000 штук было продано. Эксперт прогнозирует, что в течение года с начала продаж будет куплено порядка 50 000 Galaxy Fold.

Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем 20 февраля. Galaxy Fold сгибается вдвое: в разложенном состоянии его диагональ – 7,3 дюйма (как у небольшого планшета), в сложенном 4,6. У устройства два экрана: внутренний, большой, и внешний, с помощью которого можно отвечать на звонки, читать сообщения, включать камеру, не разгибая смартфон. Galaxy Fold оснащен сразу шестью камерами: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.

Согласно планам Samsung, аппарат будет выпущен ограниченным тиражом (1 млн экземпляров). Он продается в 10 странах мира.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Бизнес
Новости

Компания Мордашова подала в суд на Вьетнам после остановки проекта ТЭС из-за санкций

Ведомости
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Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова через суд Сингапура требует от Вьетнама вернуть 250 $млн, вложенные в проект строительства в стране тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг Фу-1», который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании. Иск подан в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. Сумма иска не раскрывается.

Претензии к госкомпании PetroVietnam (заказчик строительства ТЭС) направили в августе 2019 г., после того как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение российского Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств, сообщил источник. Представитель министерства от комментариев отказался. По словам источника, близкого к «Силовым машинам», компания не раз предлагала вьетнамской стороне варианты финансирования продолжения строительства ТЭС российскими банками, а также переуступку контрактов субподрядчиков во избежание их расторжения. Petrovietnam на запрос РБК не ответила.

«Силовые машины» строят во Вьетнаме два энергоблока ТЭС по 600 МВт. Стоимость контракта – $930,6 млн. Он подписан в декабре 2014 г. Компания отвечает за проектирование и поставку основного оборудования и организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью $204 млн. Первый энергоблок на «Лонг Фу-1» планировалось ввести в конце октября, второй – к концу февраля 2019 г. После того как «Силовые машины» попали под санкции США, компания попросила вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре условий строительства ТЭС. По данным источников РБК, переговоры с вьетнамской стороной ведет Минэкономразвития.

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