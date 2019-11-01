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NYT: Трамп сменил постоянное место жительства из-за налогов

Президент США Дональд Трамп в сентябре поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич, штат Флорида, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Белый дом отказался объяснить это решение президента. По словам близкого к Трампу источника газеты, оно связано с налоговыми вопросами.

Трамп подтвердил на своей странице в Twitter, что сменил постоянное место жительство. «Я люблю Нью-Йорк и его жителей и всегда буду любить, но, к сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местным властям, политические лидеры города и штата относились ко мне очень плохо», — написал он.

Трамп был взбешен, когда прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс потребовал его налоговые декларации за последние восемь лет, рассказал собеседник NYT. В начале октября суд удовлетворил требование Вэнса, но это решение было заблокировано апелляционным судом. Переезд президента никак не сможет повлиять на это дело, отмечает газета.

Во Флориде нет подоходного налога и налога на наследство, добавляет издание. Подоходный налог штата Нью-Йорк достигает 9%.

Прежним постоянным местом жительства Трампа был небоскреб Trump Tower в центре Манхэттена. По данным NBC News, с момента вступления в должность президент действительно провел там меньше времени, чем во Флориде — 20 против 99 дней. В качестве других мест проживания президент США также указал Белый дом и его частный гольф-клуб в Нью-Джерси.