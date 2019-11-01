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В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, возглавлявшего город на протяжении 15 лет, говорится на сайте ведомства. Дело заведено по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц).

По информации следствия, Лаврентьев был застрелен при попытке ограбления на приусадебном участке собственного дома. Вечером 31 октября супруга экс-чиновника увидела на приусадебном участке посторонних лиц. Лаврентьев, взяв ружье, вышел на улицу. После этого женщина услышала несколько выстрелов. Позже, выйдя на улицу, она увидела тела супруга и неизвестного мужчины. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе попытку «совершения разбойного нападения», уточняется в сообщении. Следствие устанавливает личность нападавших – убитого в перестрелке и скрывшегося с места преступления.

Лаврентьев был назначен заммэра Киселевска в 2002 г. В 2003 г. он стал главой муниципалитета, после чего несколько раз переизбирался на этот пост. Последний раз Лаврентьев был избран мэром в августе прошлого года, его полномочия должны были закончиться в 2023 г. Однако в ноябре 2018 г. Лаврентьев подал в отставку по собственному желанию.

Киселевск – расположенный на юге Кузбасса город с населением около 95 000 человек. На территории города находятся многочисленные угольные предприятия.