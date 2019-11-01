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Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы 1 ноября начал повторно рассматривать уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег из «Седьмой студии». На заседании в пятницу рассматривался вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.

Прокурор просил отправить фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд не поддержал ходатайство прокурора, отказавшись брать с Серебренникова и других участников дела подписки о невыезде, сообщил корреспондент «Ведомостей».

На заседании продюсер студии Алексей Малобродский напомнил, что предыдущий состав суда два месяца назад отменил меру пресечения. «Мера избыточная, бессмысленная и не имеет под собой никаких оснований», – заявил он. «Не вижу никаких доводов», – согласился с ним другой продюсер Юрий Итин, отметив, что только начал устраиваться на работу в Ярославле.

Серебренников подчеркнул, что фигуранты дела сами заинтересованы посещать заседания суда, чтобы доказать свою невиновность.

В сентябре Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть нарушения. Прокуратура оспорила это решение в Мосгорсуде, и тот встал на сторону обвинения. Теперь Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела в новом составе.

Следствие утверждает, что Серебренников вместе с Малобродским и Итиным похитил 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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