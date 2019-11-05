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В Кузбассе задержали подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кузбассе задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Кемеровской области. Ими оказались уроженцы города Белово. В суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста одному из подозреваемых. Вопрос о заключении под стражу второго подозреваемого будет решаться в понедельник, 11 ноября. После этого им предъявят обвинение, уточняется в сообщении. «Приоритетной версией преступления остается разбойное нападение», — отметили в ведомстве.

Вечером 31 октября Лаврентьев был застрелен на приусадебном участке собственного дома при попытке ограбления. Нападавших было трое. Во время перестрелки бывший мэр убил из ружья одного из них. По факту произошедшего СКР возбудило уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц). Следствие установило, что погибшим нападавшим был ранее судимый 45-летний житель Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта.

Осмотр места преступления показал, что злоумышленники тщательно готовились к нападению, отмечается в сообщении СКР. Были обнаружены боеприпасы и предметы с биологическими следами нападавших. Следствие считает, что один из них исполнял роль водителя: он привез соучастников к дому Лаврентьева, после чего остался ждать их в километре от места преступления.

Лаврентьев был назначен заммэра Киселевска в 2002 г. В 2003 г. он стал главой города, несколько раз переизбирался на этот пост. Последний раз его переизбрали в августе 2018 г., полномочия Лаврентьева должны были закончиться в 2023 г. Однако через два месяца после назначения он подал в отставку по собственному желанию.

Киселевск – город на юге Кузбасса с населением около 95 000 человек.