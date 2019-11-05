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МИД России прокомментировал создание двух американских военных баз в Сирии

Министерство иностранных дел России назвало незаконными попытки США сохранить военное присутствие на северо-востоке Сирии, где находятся нефтяные месторождения, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Сергея Вершинина.

«Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», – пояснил он.

Ранее турецкое информагентство Anadolu сообщило о создании Вашингтоном двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Согласно источникам агентства, США направили в зону строительства от 250 до 300 военнослужащих, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы. В пятницу, 1 ноября, американские военнослужащие возобновили военное патрулирование вокруг нефтяных резервуаров на северо-востоке Сирии, уточнило Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира». По его словам, операция проводится против запрещенной в России группировки «Исламское государство» и незаконных курдских формирований. На фоне турецкой военной операции Вашингтон вывел свои подразделения из северо-восточных районов Сирии. Позже президент США Дональд Трамп заявил о необходимости защитить месторождения в Сирии.

В середине октября президент России Владимир Путин и Эрдоган договорились о прекращении военной операции. Согласно достигнутым договоренностям российская военная полиция и сирийские пограничники будут патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы, за пределами зоны операции «Источник мира».