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Путин раскритиковал министра высшего образования за сокращение набора на филфаки

Ведомости
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Президент Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка.

На заседании совета по русскому языку президент попросил Котюкова прокомментировать слова профессора Воронежского государственного университета Людмилы Кольцовой о сокращении набора на филологические факультеты в государственных вузах. По ее словам, при требовании министерства формировать группу магистратуры из 12 человек на бюджетников выделяется лишь шесть мест. В результате сформировать группы невозможно и вскоре некому будет работать учителями русского языка, сделал вывод президент.

Котюков не смог объяснить это противоречие, а также не смог по просьбе президента высказать собственное мнение о необходимости той или иной системы образования при подготовке учителей русского языка. «Своего мнения у вас нет», – остановил Путин министра. Сам президент усомнился в том, что существующая система, предусматривающая разделение на бакалавриат и магистратуру, подходит для подготовки учителей русского языка. Некоторые участники совета по русскому языку также высказались за восстановление полного пятилетнего курса подготовки преподавателей русского языка. «Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит! <...> Вносите изменения, потом доложите мне, как вы там изменили. Потому что это же просто смешно», – обратился Путин к Котюкову.

Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 г. До этого он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе РАН для управления академическим имуществом. В апреле 2019 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток амбиций. Она отметила, что не услышала от министра, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 г. в национальном проекте и федеральных программах. Матвиенко также посоветовала Котюкову настойчивее отстаивать интересы ученых и отслеживать их потребности.

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Власти Москвы прокомментировали идею ограничить число разрешений на такси

Ведомости
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Власти Москвы выступают за сохранение в новом законопроекте Госдумы права регионов регулировать количество такси, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. В департаменте добавили, что таксопарки также поддерживают наличие у регионов таких полномочий.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность.

Депутат предлагал оценивать, насколько жители обеспечены такси, а затем рассчитывать их потребности в таком виде транспорта. Свое предложение он объяснил необходимостью сохранить баланс спроса и предложения на рынке такси, а также обеспечить достойный заработок водителям.

Дептранс Москвы уточнил, что такое право у регионов уже есть с 2011 г. – оно закреплено в ч. 23 и 24 ст. 9 федерального закона № 69-ФЗ. В департаменте также предложили в случае, когда число заявлений на получение разрешения превышает установленное максимальное, выдавать разрешения на конкурсной основе бесплатно, а не по результатам аукциона, как сейчас.

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Бизнес
Новости

Гендиректор Boeing откажется от годовых бонусов до восстановления полетов 737 Max

Ведомости
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Генеральный директор американского авиаконцерна Boeing Деннис Мюленбург откажется от годовых бонусов и акционных вознаграждений до возобновления полетов Boeing 737 Max. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил председатель совета директоров авиаконцерна Дэвид Кэлхун.

По его словам, Boeing не планирует лишать Мюленбурга компенсации, полученной за 2018 г. Ее общий размер составил $23,4 млн. Кэлхун отметил, что совет директоров поддерживает Мюленбурга. «С точки зрения совета директоров, Деннис все делал правильно. Деннис не создавал эту проблему, он с самого начала знал, что автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS) могла и должна была быть сделана лучше», – сказал Кэлхун.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух крушений лайнеров. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г. 4 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах топ-менеджеров американских авиакомпаний лично подтвердить безопасность лайнеров, приняв участие в тестовых полетах.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Мать осужденной в России израильтянки отозвала прошение об отмене выдачи в США хакера Буркова

Ведомости
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Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, отозвала прошение о приостановке экстрадиции хакера Алексея Буркова в США, обвиняемого в киберпреступлениях в банковской сфере. Об этом сообщает Ynetnews.

«После внимательного изучения проблемы я решила отозвать ходатайство. Наама не будет пешкой в игре русского хакера и его людей», – сказала Яффа Иссахар. Она также выразила уверенность, что власти Израиля смогут повлиять на российское руководство и ее дочь освободят.

31 октября Высший суд справедливости Израиля наложил временный судебный запрет на экстрадицию Буркова. Петицию с этой просьбой подала в суд семья Иссахар, рассчитывая, что стороны договорятся об обмене осужденной израильтянки на Буркова, сообщает «РИА Новости». Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном обмене.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Она признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде. С просьбой помиловать израильтянку к Путину обращался президент Израиля Реувен Ривлин.

Жителя Санкт-Петербурга Буркова задержали в декабре 2015 г. в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

Новости СМИ2
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Политика
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Путин поручил установить единые нормы русского языка для СМИ и госструктур

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил разработать единые нормы русского языка для госструктур и СМИ. Об этом он сообщил, открывая заседание Совета при президенте России по русскому языку.

«Прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», – заявил Путин.

По словам президента, нормы, закрепленные в словарях, должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, «будь то органы власти, и исполнительные, и судебные, и законодательные, школы и средства массовой информации». «Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть – искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», – сказал президент. Он отметил, что необходимы меры для «формирования активной и целостной языковой политики, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире».

Новости СМИ2
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Бизнес
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Советник Трампа хочет купить украинского производителя авиадвигателей

Ведомости
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Основатель частной военной компании Frontier Services Group (FSG) Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского производителя авиационных двигателей «Мотор сич», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией. Принс также является неофициальным советником президента США Дональда Трампа, отмечает издание. Вашингтон не хочет, чтобы украинскую компанию и ее разработки в оборонной отрасли приобрел Китай.

Помимо Принса администрация Трампа обратилась за помощью как минимум еще к одному потенциальному покупателю из частного сектора, пишет WSJ. Это американский бизнесмен и уроженец Украины Максим Поляков, сооснователь техасской аэрокосмической компании Firefly Aerospace. Но Принс в последние недели уже начал переговоры с украинскими чиновниками и в конце октября посетил главный завод компании на Украине. Кроме того, в конце сентября штаб-квартиру «Мотор сич» в Запорожье посетили поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и представитель Пентагона Дональд Уинтер.

Китайский консорциум во главе с Beijing Skyrizon Aviation уже договорился о покупке более 50% акций «Мотор сич». Однако Антимонопольный комитет Украины еще не одобрил сделку. По информации WSJ, в августе во время визита в Киев тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского помешать покупке «Мотор сич» китайским консорциумом.

«Мотор сич» прежде поставляла двигатели для российских военных самолетов и вертолетов, но после 2014 г. приостановила сотрудничество с Россией. Вашингтон опасается, что в случае покупки компании китайскими инвесторами ее технологии не только могут достаться Пекину, но она также возобновит поставку двигателей России.

Принс подтвердил WSJ, что «собирается инвестировать» на Украине, но отказался от дальнейших комментариев. Принс посещал Украину минимум девять раз с начала 2014 г., когда отношения Киева и Москвы испортились из-за присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе. При этом FSG, зарегистрированная в Гонконге, и сама сотрудничает с китайскими компаниями, работающими в Африке, отмечает WSJ.

Принс также фигурировал в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы. В апреле 2019 г. комитет по разведке палаты представителей США призвал минюст начать расследование в отношении Принса, обвинив его в даче ложных показаний по поводу встречи с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым на Сейшельских островах перед инаугурацией Трампа.

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Политика
Новости

Путин назначил нового посла России в Великобритании

Ведомости
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Президент Владимир Путин назначил Андрея Келина чрезвычайным и полномочным послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

До Келина послом России в Великобритании был Александр Яковенко, но 24 августа он завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину.

Келину 62 года. До назначения российским послом в Великобритании он работал директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. В 2011–2015 гг. Келин также был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

В апреле о возможном назначении Келина на пост российского посла в Великобритании писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из собеседников газеты отмечал, что этот пост считается «весьма токсичным» после отравления в марте 2018 г. экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Авто
Новости

Aston Martin представила первый за всю историю компании мотоцикл

Ведомости
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Компания Aston Martin, британский производитель спортивных машин, представила мотоцикл AMB 001. Презентация состоялась на выставке мотоциклов EICMA в Милане – одной из крупнейших в мире, сообщается в пресс-релизе компании. Это первый мотоцикл, который будет носить бренд Aston Martin, отмечает Autoweek.

Модель создана совместно с Brough Superior – британским производителем мотоциклов. AMB 001 будет оснащен двигателем в 180 лошадиных сил. Он не будет предназначен для дорог – только для гоночных трасс. Всего будет выпущено 100 экземпляров.

Цена мотоцикла – 108 000 евро ($120 000). Он будет собираться на заводе Brough Superior во французском городе Тулуза и поступит в продажу в IV квартале 2020 г.

Объявление о мотоцикле – последнее из тех усилий Aston Martin, которые она предприняла для активизации бренда, подчеркивает Bloomberg. IPO компании, которое было проведено в 2018 г., провалилось: акции упали более чем на 70% после первичного размещения.

Aston Martin была основана в 1913 г. В 1994–2007 гг. принадлежала Ford Motor. Сейчас компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвестфонды и итальянскую InvestIndustrial.

Политика
Новости

Ректор ВШЭ впервые прокомментировал дело Егора Жукова

Ведомости
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Высшая школа экономики (ВШЭ) оказывает поддержку своему студенту Егору Жукову, задержанному на митинге 27 июля в Москве, говорится в заявлении ректора вуза Ярослава Кузьминова. «Но мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру», – отметил Кузьминов.

Ректор ВШЭ добавил, что Жуков «еще очень молодой человек, его амбиции явно превосходят его знания». По мнению Кузьминова, его политические взгляды еще могут поменяться. «Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье», – уверен он. В любом случае молодой человек имеет право на справедливый суд и осуждать его заранее нельзя, заключил Кузьминов.

Жуков был задержан и отправлен в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Всего на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были задержаны более 1000 человек. Изначально Жукова обвинили в участии в массовых беспорядках, однако позже это обвинение было снято. Сейчас Жуков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил его под домашний арест. Жуков вину не признает.

В конце октября преподаватели ВШЭ выдвинули Жукова на соискание ежегодной премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец». В их обращении говорилось, что выдвижение студента на премию – это гражданский долг преподавателей вуза. Это происходит в момент, когда «в жизни этого молодого человека столкнулись две возможные перспективы для страны: движение в сторону открытого общества, опирающегося на научное знание, либо стагнация под началом тех, кто без всяких споров заранее знает, «как правильно».

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

Технологии
Новости

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов.

Сделать предзаказ на Mi Watch можно с 5 ноября, старт продаж запланирован на 11 ноября. Часы будут стоить 1299 юаней за штуку (11 800 руб. или $184). В середине декабря планируется выпустить премиум-версию Mi Watch по 1999 юаней (18 100 руб. или $284). У премиум-версии будет сапфировое стекло, корпус и ремешок из нержавеющей стали и керамическая задняя крышка. Когда часы появятся в продаже в России, пока неизвестно.

В Mi Watch установлена ОС MIUI на базе Android, она позволит устанавливать до сорока приложений. Часы могут выполнять функцию фитнес-трекера и пульсометра, с их помощью также можно управлять умным домом, рассказали в компании.

Технологии
Новости

Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Ведомости
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Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, обязывающий с июля 2020 г. продавцов устанавливать российское программное обеспечение на устройства с предварительно установленными программами перед их продажей, сообщает «Интерфакс». В частности, речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV. Полный перечень устройств определит правительство. Обязательные для предустановки программы будут закреплены в специально созданном реестре.

В конце июля законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Владимир Гутенев, Александр Ющенко, Олег Николаев и Сергей Жигарев. Поправки будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Ранее правительство одобрило законопроект. Его принятие поспособствует «продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля 2020 г.

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Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал дату начала поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ведомости
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Москва и Пекин договорились провести официальную церемонию начала поставок российского газа в Китай по восточному маршруту, то есть по газопроводу «Сила Сибири», 2 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Изначально церемония должна была состояться 20 декабря 2019 г. Дату уточнили с учетом графиков всех участников мероприятия.

«Сила Сибири» – крупнейший инвестпроект «Газпрома» за всю историю его существования. По газопроводу будет поставляться газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Протяженность газопровода – 3000 км. Он проложен по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области. Строительство газопровода началось после заключения контракта с китайской госкорпорацией CNPC, предусматривающего поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта – 30 лет. Всего в Китай за этот срок будет поставлено более 1 трлн кубометров газа, общая цена контракта составит $400 млрд.

В конце октября «Газпром» сообщил о готовности линейной части газопровода «Сила Сибири» к началу поставок в Китай.

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