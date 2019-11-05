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Путин раскритиковал министра высшего образования за сокращение набора на филфаки

Президент Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова в связи с ситуацией с распределением квот в магистратуру на специальность учителя русского языка.

На заседании совета по русскому языку президент попросил Котюкова прокомментировать слова профессора Воронежского государственного университета Людмилы Кольцовой о сокращении набора на филологические факультеты в государственных вузах. По ее словам, при требовании министерства формировать группу магистратуры из 12 человек на бюджетников выделяется лишь шесть мест. В результате сформировать группы невозможно и вскоре некому будет работать учителями русского языка, сделал вывод президент.

Котюков не смог объяснить это противоречие, а также не смог по просьбе президента высказать собственное мнение о необходимости той или иной системы образования при подготовке учителей русского языка. «Своего мнения у вас нет», – остановил Путин министра. Сам президент усомнился в том, что существующая система, предусматривающая разделение на бакалавриат и магистратуру, подходит для подготовки учителей русского языка. Некоторые участники совета по русскому языку также высказались за восстановление полного пятилетнего курса подготовки преподавателей русского языка. «Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит! <...> Вносите изменения, потом доложите мне, как вы там изменили. Потому что это же просто смешно», – обратился Путин к Котюкову.

Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования в мае 2018 г. До этого он руководил Федеральным агентством научных организаций, созданным при реформе РАН для управления академическим имуществом. В апреле 2019 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа раскритиковала Котюкова за недостаток амбиций. Она отметила, что не услышала от министра, каких прорывных достижений Россия добьется к 2025 г. в национальном проекте и федеральных программах. Матвиенко также посоветовала Котюкову настойчивее отстаивать интересы ученых и отслеживать их потребности.