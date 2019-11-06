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СМИ узнали об установлении личности подозреваемого в убийстве начальника ингушского центра «Э»

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ, центр «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Эту информацию подтверждают и источники РБК и ТАСС.

По словам собеседника «Интерфакса», речь идет о 46-летнем уроженце Ингушетии Курейше Картоеве. После убийства Эльджаркиева, отметил собеседник агентства, подозреваемый предположительно уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва – Хасавюрт. Он может быть вооружен, подчеркнул источник.

Как сообщил источник РБК в МВД, ориентировка о 46-летнем подозреваемом направлена во все отделы полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина объявлен в федеральный розыск.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты в Москве 2 ноября. По данным Следственного комитета (СКР), неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса (незаконное ношение оружия). Расследование поставлено на контроль в центральном управлении СКР.