Политика

Новости

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Каспийска

Полиция проводит обыски в мэрии Каспийска (Дагестан), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя мэрии. По данным источника «Интерфакс-Юг», задержан заместитель мэра города Заур Римиханов. «На допрос после обысков в кабинете забрали замглавы администрации города Заура Римиханова. Кроме того, в настоящее время идут обыски у руководителя аппарата администрации города», – сообщает источник ТАСС.

«Заместителя мэра города Римиханова задержали и забрали на допрос. В рамках какого уголовного дела – пока неясно. Обыски в администрации продолжаются», – уточняет собеседник «Интерфакса». Представитель мэрии Каспийска рассказал ТАСС, что обыски связаны с земельными вопросами и незаконными разрешениями на строительство.



По предварительным данным «Интерфакса», обыски проводят в рамках уголовного дела в отношении одного из заместителей мэра города. Официальными комментариями регионального МВД по этому поводу агентство пока не располагает.