Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование своего фонда в политических целях
Суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям за использование своего благотворительного фонда в политических целях, передает CNN.
Иск был подан прокурором штата летом 2018 г. В нем утверждалось, что Трамп и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребляя льготным налоговым статусом благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation. Семья Трампа позволила использовать фонд «как чековую книжку» для обслуживания деловых и политических интересов президента США, говорилось в иске.
Одна из ключевых претензий связана с участием фонда в сборе средств в Айове в 2016 г., отмечает Bloomberg. Обвинение считает, что эти деньги в дальнейшем пошли на предвыборную кампанию Трампа.
В декабре прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд. Его оставшиеся активы были распределены между другими некоммерческими организациями.