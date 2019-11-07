Новости
Политика
Новости

Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование своего фонда в политических целях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям за использование своего благотворительного фонда в политических целях, передает CNN.

Иск был подан прокурором штата летом 2018 г. В нем утверждалось, что Трамп и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребляя льготным налоговым статусом благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation. Семья Трампа позволила использовать фонд «как чековую книжку» для обслуживания деловых и политических интересов президента США, говорилось в иске.

Одна из ключевых претензий связана с участием фонда в сборе средств в Айове в 2016 г., отмечает Bloomberg. Обвинение считает, что эти деньги в дальнейшем пошли на предвыборную кампанию Трампа.

В декабре прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд. Его оставшиеся активы были распределены между другими некоммерческими организациями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Глава МВФ рассказала о рекордном мировом долге в $188 трлн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мировой долг – государственный и частный – достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Основным фактором его роста стал частный сектор, на который приходится две трети от общего уровня задолженности, добавила она.

Георгиева отметила, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран, по ее словам, на уровне, который наблюдался во время долгового кризиса 1980-х гг. «В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», – заключила она.

Глава МВФ напомнила, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена финансовым кризисом 2008 г., когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. «Только прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 г. составила $1,6 трлн», – уточнила Георгиева. Она подчеркнула, что такой уровень мирового долга создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Предшественница Георгиевой на посту главы МВФ – Кристин Лагард – в 2018 г. заявляла, что глобальный долг составляет $182 трлн. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для его сокращения, поскольку мировая экономика замедляет рост и обеспечивать выплаты будет все сложнее.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Недвижимость
Новости

Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Объявления об этом расклеили в самом киноцентре, на них обратил внимание The Village.

О том, что «Соловей» закроется 15 ноября, сообщали ТАСС и «Коммерсантъ FM». В кассах кинотеатра агентству сказали, что после этой даты сеансов нет, а о перспективах его работы ничего не известно.

Киноцентр был построен в 1989 г. Год назад «Ведомости» узнали, что АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве прошло несколько акций против сноса киноцентра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации. Он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. В октябре Мединский заявил, что не хотел бы, чтобы «Соловей» прекратил свою работу, добавив, что не знает, закроют его или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Всего, по данным ритейлера, к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге, более 30 из них госпитализированы. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, подчеркнули в компании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 39 человек после массового отравления в петербургском офисе «Ленты». Ведомство уточняло, что у людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит. Позже Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведского стола».

В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности, уточняло ведомство.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В 2019 г. на компенсацию иностранным продюсерам части затрат (так называемые рибейты) на съемки в России из бюджета будет выделено 70 млн руб., следует из постановления, размещенного на сайте правительства.

«Принятое решение будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента», – говорится в тексте постановления.

Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Система рибейтов, как писали ранее «Ведомости», будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ.

Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп.

Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, а также продюсеры. Оператором проекта, который будет распределять субсидии, станет Российский экспортный центр.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ был подготовлен по поручению Дмитрия Медведева. С просьбой проработать вопрос о выделении субсидий на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в марте этого года к премьер-министру обратился режиссер Федор Бондарчук.

Рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира, следует из глобального отчета Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). Максимальную ставку в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

WP: генпрокурор США отказался защищать Трампа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Дональд Трамп хотел, чтобы генеральный прокурор США Уильям Барр публично выступил в его поддержку в скандале из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Трамп просил Барра устроить пресс-конференцию и заявить, что президент не нарушил никаких законов. Однако генпрокурор отказался сделать это.

Трампа подозревают в том, что 25 июля во время беседы с Зеленским он пытался заставить того начать расследование в отношении Джо Байдена, бывшего вице-президента и кандидата на участие в президентских выборах от демократической партии, и его сына Хантера, в 2014–2019 гг. входившего в совет директоров украинской компании Burisma. В частности, предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования. Из-за этого контролируемая демократами палата представителей конгресса в конце сентября начала процедуру импичмента Трампа.

Трамп в Twitter назвал статью фейком: «The Washington Post ВЫДУМАЛА историю о том, что я просил Билла Барра провести пресс-конференцию. Такого никогда не было, и у них нет источников!»

О просьбе Трампа со ссылкой на представителя его администрации также написала The Wall Street Journal. По его словам, президент обратился к Барру после того, как Белый дом в конце сентября опубликовал расшифровку его разговора с Зеленским. Правда, пока неясно, насколько сильно Трамп настаивал на пресс-конференции и почему Барр отказался.

Представитель министерства юстиции отказался от комментариев.

Эта история проливает новый свет на роль Барра в этом скандале, пишет WSJ. Трамп неоднократно говорил Зеленскому, что генпрокурор свяжется с ним по поводу расследования в отношении Байденов и других вопросов. Демократы критикуют Барра за его близость к Трампу и за то, что он не взял самоотвод от дел, касающихся украинского скандала. Ранее минюст изучил расшифровку разговора Трампа с Зеленским и жалобу осведомителя по поводу этой беседы, но пришел к выводу, что президент не нарушил законы о финансировании предвыборной кампании, и отказался начинать расследование.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставку ипотеки на новостройки с субсидией от застройщиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 8 ноября 2019 г., говорится в сообщении банка.

Снижение коснется субсидированных кредитов сроком до семи лет и составит 0,2 п. п. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%, уточняет пресс-служба госбанка.

Ставка кредитов по программе субсидирования сроком от семи до 12 лет остается неизменной – 7,8%, как и базовая ставка на новостройки – 9,3%.

Кроме того, Сбербанк увеличивает возможный срок субсидированных кредитов с 12 до 30 лет: для них ставка ипотеки составит 8,3%.

Указаны ставки для зарплатных клиентов, подтверждающих доход, при наличии полиса личного страхования заемщика и первоначальном взносе от 20% от стоимости жилья.

Финансы
Новости

Средний класс стал самой закредитованной группой в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Средний класс является наиболее закредитованной и уязвимой группой в России, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». Согласно исследованию, 89% россиян со средними доходами регулярно пользуются кредитной картой. У 22% опрошенных со средним доходом есть кредит на автомобиль, 20% выплачивают кредит на неотложные нужды. В исследовании приняли участие 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек.

11% россиян обладают высокими доходами, 17% – средними, а 72% относятся к низкодоходному сегменту. «Говоря о закредитованности россиян, уместнее анализировать группу со средними доходами, так как именно среднедоходный слой наиболее закредитован и уязвим», – сообщает «Ромир».

В отличие от группы со средними доходами, население с высоким доходом защищено сбережениями и собственностью. У половины из них есть минимум два автомобиля, 48% из них имеют собственную дачу или загородный участок, а 28% – депозит в банке. 46% тратят менее 25% собственного дохода, а еще 42% – от 25 до 49% дохода.

Президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин называл ожидаемым то, что средний класс оказался самой закредитованной группой. «С одной стороны, это позволяет им быстро приобретать автомобили или крупные покупки, с другой же – они наиболее чувствительны к любым торможениям и потрясениям экономики», – сказал он. По словам Милехина, наблюдается снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды. В исследовании использовались данные 40 000 россиян и 15 000 семей из 220 городов с населением от 10 000 человек.

Бизнес
Новости

Оператор поездов в Крым назвал дату начала продажи билетов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажа билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнется 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд сервис экспресс». Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Поезда в Крым поедут после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, запланированного на декабрь. «Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова», – отмечается в сообщении.

Пока в Крым предусмотрены два маршрута. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа доедут до Симферополя. С Московского вокзала Петербурга с 23 декабря начнут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Конечной точкой для них станет Севастополь, куда состав будет добираться за 43,5 часа.

«Гранд сервис экспресс» создан в 2002 г. Компания стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на железнодорожные перевозки. Пока у нее только два поезда, которые курсируют по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Оба поезда – повышенной комфортности, первый запустили в 2005 г. В начале ноября Минтранс сообщил, что выбрал компанию в качестве оператора пассажирских перевозок в Крым.

Политика
Новости

Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело против Горринга было заведено еще несколько лет назад по статье о получении взятки, тогда его звали Руслан Ганжиев. По версии следствия, он, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов, в 2009–2010 гг. получил от предпринимателя 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в этом районе. После того как предприниматель перестал переводить ему деньги, Горринг потребовал от него 5 млн руб. В феврале 2011 г. он получил эту сумму, но был задержан.

Горринг на допросе дал признательные показания и был отправлен судом под подписку о невыезде. После избрания меры пресечения он скрылся от следствия и изменил фамилию, его объявили в розыск.

В 2015 г. Горринг пришел работать в «Росгеологию». В январе 2019 г. его уволили из-за видеоролика в соцсетях, в котором он употреблял нецензурную лексику и рассказывал о связях сотрудников ведомства, а в марте задержали в московском аэропорту. Дело против него было переквалифицировано на статью о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Бизнес
Новости

Компания семьи основателя Lego потеряла за день $150 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Инвестиционная компания Kirkbi, принадлежащая семье основателя Lego Кирка Кристиансена, за день потеряла около $150 млн, сообщает Bloomberg. По данным агентства, причиной стало объявление компании ISS (Kirkbi принадлежит 15%) о падении ее прибыли на 20%.

Главный исполнительный директор ISS Джефф Грейвенхорст сообщил, что ожидает увеличения прибыли в 2020 г. 7 ноября акции ISS продолжили падение и к середине утра упали более чем на 3,5%. В целом в этом году стоимость холдинга упала почти на четверть, отмечает Bloomberg. В Kirkbi от комментариев отказались.

Kirkbi принадлежит 75% Lego Group и 29,6% Merlin Entertainments, которая владеет тематическими парками Legoland и музеями восковых фигур мадам Тюссо.

Политика
Новости

В Австрии задержан бывший чиновник Минкультуры России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Австрии задержан бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, объявленный Москвой в международный розыск по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Эту же информацию подтвердил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Задержание Мазо проходило не по запросу России, хотя в прошлом году он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, добавил собеседник агентства. По его словам, Австрия не уведомляла Россию о задержании бывшего чиновника Минкультуры. ТАСС не удалось связаться с самим Мазо и его адвокатом, телефон его сына отключен.

Ранее национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России. Все они были задержаны в Австрии при участии испанской и австрийской полиции «во исполнение европейского ордера на арест», выданного судом в Марбелье. «В одном из судебных разбирательств в России он обвиняется в сговоре и растрате около $7,2 млн госсредств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге», – отмечалось в сообщении. Позже представитель прокуратуры Вены также подтвердил «РИА Новости» задержание бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России.

Мазо в России проходит по делу, фигурантом которого является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Дело было возбуждено следователями по материалам Федеральной службы безопасности по факту хищения не менее 450 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на жилой дом, квартиру и земельный участок Мазо, расположенные в Московской области. Сам Мазо был также заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, бывший чиновник скрылся за границей.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow