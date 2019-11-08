Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

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WP: генпрокурор США отказался защищать Трампа

Президент Дональд Трамп хотел, чтобы генеральный прокурор США Уильям Барр публично выступил в его поддержку в скандале из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Трамп просил Барра устроить пресс-конференцию и заявить, что президент не нарушил никаких законов. Однако генпрокурор отказался сделать это.

Трампа подозревают в том, что 25 июля во время беседы с Зеленским он пытался заставить того начать расследование в отношении Джо Байдена, бывшего вице-президента и кандидата на участие в президентских выборах от демократической партии, и его сына Хантера, в 2014–2019 гг. входившего в совет директоров украинской компании Burisma. В частности, предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования. Из-за этого контролируемая демократами палата представителей конгресса в конце сентября начала процедуру импичмента Трампа.

Трамп в Twitter назвал статью фейком: «The Washington Post ВЫДУМАЛА историю о том, что я просил Билла Барра провести пресс-конференцию. Такого никогда не было, и у них нет источников!»

О просьбе Трампа со ссылкой на представителя его администрации также написала The Wall Street Journal. По его словам, президент обратился к Барру после того, как Белый дом в конце сентября опубликовал расшифровку его разговора с Зеленским. Правда, пока неясно, насколько сильно Трамп настаивал на пресс-конференции и почему Барр отказался.

Представитель министерства юстиции отказался от комментариев.

Эта история проливает новый свет на роль Барра в этом скандале, пишет WSJ. Трамп неоднократно говорил Зеленскому, что генпрокурор свяжется с ним по поводу расследования в отношении Байденов и других вопросов. Демократы критикуют Барра за его близость к Трампу и за то, что он не взял самоотвод от дел, касающихся украинского скандала. Ранее минюст изучил расшифровку разговора Трампа с Зеленским и жалобу осведомителя по поводу этой беседы, но пришел к выводу, что президент не нарушил законы о финансировании предвыборной кампании, и отказался начинать расследование.