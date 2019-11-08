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МВД обвинила журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста инфорагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова. Суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 11 ноября, уточнил адвокат. «Швареву предъявили заочно обвинение в клевете и вымогательстве», — заявил «Интерфаксу» адвокат Шварева Владимир Жеребенков.

«Его объявили в международный розыск. При этом ни его самого, ни защиту не уведомили», — пояснил Бушманов. По информации следствия, журналист «Росбалта» якобы оклеветал бизнесмена Алишера Усманова, распространял информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство бизнесмена, рассказал Жеребенков.

По информации следствия, журналист «Росбалта» якобы оклеветал бизнесмена Алишера Усманова, распространял информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство бизнесмена, рассказал Жеребенков. Следствие считает, что Шварев также вымогал 3,3 млн руб. у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева, угрожая распространить ложную, дискредитирующую и позорящую его информацию, уточнил он. Сейчас журналист проходит лечение в одном из медицинских учреждений Риги, сказал Жеребенков. По этой причине следствие объявило журналиста в международный розыск, добавил он. Шварев не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, Шварев и Алишер Абдуллаев с июля по октябрь 2018 г. опубликовали на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. В ходе проверки МВД установило, что обнародованная информация является ложной. По данным следствия, Шварев, Абдуллаев и еще несколько неустановленных лиц с октября 2018 г. аналогичным образом распространяли ложную информацию и о Ракишеве, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, связях с преступными группировками. За удаление порочащих Ракишева сведений Шварев и Абдуллаев якобы потребовали у пресс-службы бизнесмена $50 000.