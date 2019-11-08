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Володин раскритиковал иностранные вывески на улицах Саратова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Саратов раскритиковал англоязычные рекламные вывески на проспекте Кирова, сообщает издание «Версия Саратов». По его мнению, вывески должны быть выполнены в едином стиле, а все надписи должны быть выполнены на русском языке.

«Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!» — заявил Володин. Мэр Саратова Михаил Исаев согласился с Володиным и отметил, что вместо «бургер» следует употреблять словосочетание «котлета в хлебе». По словам спикера Госдумы, в городе необходимо разработать единый стиль для рекламных баннеров, который отражал бы историю Саратова. Это нужно «для самоидентификации, самоидентичности», пояснил Володин.

«Так страну можно потерять. Ай-ай-ай, богатеют здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе», — заявил он.

Издание отмечает, что к визиту Володина местные чиновники начали готовиться заранее. В частности, на проспекте Кирова покрасили столб.