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Трамп заявил о желании побывать в Москве на параде Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы побывать в Москве на параде Победы и рассматривает возможность приехать в столицу России 9 мая 2020 г. Об этом он сказал журналистам в Белом доме перед тем, как отправиться на мероприятия, связанные с его предвыборной кампанией. Слова президента приводят Reuters и ТАСС.

При этом Трамп отметил, что у него может не получиться приехать в Москву в мае из-за предвыборной кампании. В следующем году в США пройдут президентские выборы.

В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время встречи с Трампом в Осаке на саммите G20 пригласил американского коллегу приехать в Москву 9 мая 2020 г., чтобы отметить 75-летний юбилей Победы.

Приглашение на памятные мероприятия также получит президент Украины Владимир Зеленский, сообщал Ушаков. Более десяти лидеров государств уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

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