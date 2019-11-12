Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бизнес

Новости

В Gloria Jeans сменился гендиректор

Бывшая гендиректор Victoria’s Secret Шарен Терни покинула аналогичную должность в одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды Gloria Jeans. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Kartoteka.ru.

Терни теперь занимает пост председателя совета директоров ритейлера, рассказала пресс-служба компании. Гендиректором стала Алина Скиба, свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Она возглавляла в 2006–2013 гг. АО «Глория джинс».

Терни стала гендиректором Gloria Jeans в 2018 г. До этого она почти 16 лет проработала в Victoria's Secret, девять из них была также гендиректором.

Gloria Jeans основана в 1988 г. Владимиром Мельниковым. В 2018 г. выручка сети составила 47 млрд руб. без учета НДС, свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». В рейтинге богатейших бизнесменов России Мельников занимает 151-е место, его состояние журнал оценивает в $700 млн.

В августе Infoline сообщило, что на российском fashion-рынке сменился многолетний лидер. По его оценкам, занимавшая ранее первую строчку группа «Спортмастер» в январе – июне текущего года получила 51,5 млрд руб. выручки, уступив по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб. Онлайн-магазин впервые стал лидером сегмента ритейла. Агентство также предполагало, что шведская H&M обгонит по выручке Gloria Jeans и займет третье место.