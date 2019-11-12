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Курсант тюменского военного училища умер от менингита

Курсант умер от менингоккового менингита в военном училище в Тюмени, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России. По его словам, это первый случай в вооруженных силах, когда менингит привел к летальному исходу менее чем за сутки.

Курсант поступил в больницу вечером 7 ноября с высокой температурой, а утром 8 ноября уже скончался, несмотря на усилия медиков. При этом факт массового заболевания менингитом источник «Ведомостей» пока не подтверждает. По его словам, другие курсанты проходят обследование, врачи следят за их состоянием.

Первым о вспышке менингита в тюменском военном училище сообщило издание Baza. По его данным, в общей сложности в больницу доставлен 21 курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Baza отмечает, что курсанты неоднократно жаловались на ухудшение своего состояния командованию. Информацию об обследовании курсантов и гибели одного из них от менингита подтвердили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом источник в экстренных службах региона уточнил, что в училище работает спецкомиссия Министерства обороны, проводится расследование инцидента.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова готовит военных специалистов — инженеров, всего в нем обучается около 1000 курсантов.