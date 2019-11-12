Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

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Минэнерго заявило о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Краснодарском крае

Строительство ТЭС «Ударная» в Тамани может быть завершено на год – два позже намеченного срока, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

По его словам, дочернее предприятие «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ) пока не обратилось к ведомству с уведомлением о корректировке сроков возведения объекта. «Но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два», – пояснил чиновник.

По словам замминистра, проблема связана с получением технических условий газоснабжения станции. Инвестор уже неоднократно обращался к министерству с просьбой о содействии, «но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», добавил Грабчак.

Предполагается, что ТЭС «Ударная» будет построена между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составляет порядка 500 МВт. Ее запуск был запланирован на апрель 2021 г. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб., но в ТПЭ сообщали, что сумма может измениться после официального утверждения технических решений. Пресс-служба ТПЭ подтвердила РБК возможность переноса сроков строительства.

В марте в Крыму были введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе, они обошлись в $1,1 млрд. Их строительством с 2014 г. также занималась ТПЭ, попавшая под международные санкции. На станциях установлены четыре газовые турбины, изготовленные «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) немецкого концерна Siemens. Они были сделаны по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Но после передачи заказчику турбины модернизировали и установили на крымских электростанциях. Это вызвало международный скандал, поскольку концерн Siemens не хотел иметь ничего общего с возведением объектов в Крыму. Это прямо запрещено законодательством Евросоюза. Концерн пытался признать недействительными договоры на поставку турбин и требовал вернуть оборудование. Однако российские суды требования не удовлетворили.