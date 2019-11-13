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ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность незаконного интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотических средств. Из его оборота было изъято 440 кг наркотиков на 650 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При перевозке и сбыте наркотиков задержаны семь сотрудников этого интернет-магазина, выполнявших функции курьеров. Преступная организация действовала на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Среди изъятых наркотических средств были МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш. Название интернет-магазина в сообщении ФСБ не приводится, отмечается, что он был одним из крупнейших в даркнете.

Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ. Остальные задержанные занимались оптовыми поставками запрещенных веществ – от 3 до 50 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, обороте и сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК). Задержанные арестованы. Когда произошло задержание, спецслужба не уточнила.