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Руководство ростовского управления ФСИН заподозрили в разглашении гостайны

Начальник ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Он добавил, что в будущем задержанным могут быть предъявлены обвинения в коррупции.

Ранее источник агентства сообщал, что Даххаева и двух его замов проверяют по делу о взяточничестве. В кабинетах подозреваемых прошли обыски, сказал собеседник «Интерфакса». Другие подробности он не привел.

Согласно информации на сайте ростовского главка ФСИН, 57-летний Даххаев возглавил управление в июле прошлого года по указу президента. До этого он почти год исполнял обязанности начальника главка. Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе был замминистра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

Ростовское управление ФСИН до прихода Даххаева уже становилось объектом расследования дел о коррупции. В мае 2017 г. по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн руб. был задержан замначальника главка Сергей Ральников. В начале июля того же года был уволен предшественник Даххаева Сергей Смирнов, позднее он стал фигурантом дела в отношении Ральникова. В июне 2018 г. Смирнов умер в СИЗО после тяжелой болезни. Дело Ральникова в этом году поступило в суд.