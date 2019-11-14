СМИ сообщили о стрельбе в одном из колледжей Благовещенска

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Минприроды ожидает удвоения грузооборота по Севморпути к 2034 году

Грузопоток по Северному морскому пути к 2034 г. увеличится до 157 млн т., считает министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Об этом он написал в колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика», копия которого имеется у РБК.

Минприроды подтвердило расчеты, сделанные ранее для проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», отметил министр. Согласно этим расчетам одно рабочее место в Арктической зоне создает до 14 новых мест по всей стране, а каждый рубль государственных вложений может привлечь до 15 руб. инвестиций из внебюджетных источников. Именно этот проект предполагает почти 11 трлн руб. частных инвестиций до 2030 г. и увеличение объема грузоперевозок по Севморпути с 2034 г. до 157 млн т, говорится в колонке министра.

Кобылкин утверждает, что многие эксперты сомневаются в достижении таких показателей. «Но лично у меня нет сомнений», – написал он. По его словам, Минприроды при расчетах учитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продуктов их переработки, но помимо этого могут осуществляться поставки грузов с заводов Урала, а также сельскохозяйственных грузов. «После построения необходимой наземной инфраструктуры в Арктике с выходом к морским портам, в том числе к порту Сабетта, сработает тот самый мультипликативный эффект и в этом вопросе», – пишет Кобылкин.

Севморпуть – самый короткий водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его маршрут проходит по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов. В майском указе президента Владимира Путина говорится, что к 2024 г. по этому маршруту ежегодно должны доставляться грузы общим весом 80 млн т. В президентском указе речь идет о транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), нефти и конденсата с добычных проектов.

В июле Минтранс подготовил прогноз развития Севморпути. Согласно ему ожидается рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т за один год – 2024 г. По данным ведомства, грузооборот Севморпути по итогам 2018 г. составил 17 млн т. Минтранс ожидает, что в 2019 г. этот показатель составит до 26 млн т, к 2022 г. – до 32 млн т, а в 2023 г. он должен увеличиться на 13 млн т до 45 млн т.