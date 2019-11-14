СК спустя шесть лет назвал причину крушения самолета Boeing в Казани

Следователи пришли к выводу, что к трагедии привели ошибки командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Салихов также не имел необходимых навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании сфальсифицированных документов. Уголовное дело в отношении Салихова и Гуцула было закрыто в связи с их смертью.