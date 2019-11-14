СК спустя шесть лет назвал причину крушения самолета Boeing в Казани
Следователи завершили расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 г., причиной катастрофы стали ошибочные действия экипажа. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК).
Борт авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы, разбился при посадке в аэропорту «Казань» 17 ноября 2013 г. В результате погибли 50 человек – 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв оказались сын президента Татарстана Ирек Минниханов и руководитель республиканского ФСБ Александр Антонов.
Следователи пришли к выводу, что к трагедии привели ошибки командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Салихов также не имел необходимых навыков пилотирования и был допущен к полетам на основании сфальсифицированных документов. Уголовное дело в отношении Салихова и Гуцула было закрыто в связи с их смертью.
Обвинения предъявлены замгендиректора ОАО «Авиакомпания "Татарстан" Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального управления Шавкату Умарову. Портнову и Фомину вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, Умарову – халатность. Портнов, в частности, направил в 2009 г. сфальсифицированные документы Салихова в управление Росавиации, выяснили следователи.