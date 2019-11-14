СПбГУ создал центр изучения домашнего насилия
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) создал в вузе центр по изучению домашнего насилия после того, как историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, сообщила пресс-служба университета.
Возглавил научный центр профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков. Он же — инициатор создания новой структуры. Центр, по словам Щепелькова, станет площадкой, на которой специалисты различных профилей — от психологов и юристов до журналистов и социологов — будут исследовать одну из самых острых общественных проблем. Центр СПбГУ станет первым подобным проектом в России, говорится в сообщении.
«Трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди универсантов. В последние дни эта тема широко обсуждается в средствах массовой информации, дается много комментариев на новостных лентах. Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей», — пояснил Щепельков. По его мнению, такая реакция людей заставляет молчать жертв домашнего насилия.
Суд Санкт-Петербурга 11 ноября арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова на два месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. С ней Соколов был в отношениях и жил вместе. Ему предъявлено обвинение. Как считают следователи, мужчина убил Ещенко в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже он расчленил тело девушки и частично успел утопить в Мойке. Соколов признал вину. Накануне, 13 ноября, СПбГУ уволил его за «аморальный проступок».