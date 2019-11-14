СПбГУ создал центр изучения домашнего насилия

Суд Санкт-Петербурга 11 ноября арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова на два месяца по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. С ней Соколов был в отношениях и жил вместе. Ему предъявлено обвинение. Как считают следователи, мужчина убил Ещенко в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже он расчленил тело девушки и частично успел утопить в Мойке. Соколов признал вину. Накануне, 13 ноября, СПбГУ уволил его за «аморальный проступок».