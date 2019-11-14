В Венеции введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения
Уровень воды на улицах Венеции в ближайшее время снова поднимется выше метра – до 125 см, что опять приведет к частичному подтоплению города, передает агентство ANSA со ссылкой на департамент гражданской защиты. В связи с этим власти Италии приняли решение ввести в Венеции режим чрезвычайной ситуации, сообщил премьер страны Джузеппе Конте в Twitter.
Режим ЧС предусматривает выделение средств для компенсации гражданам убытков. Частные лица могут получить до 5000 евро, компании – до 20 000.
Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднялся до 187 см. Выше вода поднималась только в 1966 г. – до отметки в 194 см. В среду вода начала отступать, опустившись до безопасных 80 см. Однако синоптики считают, что говорить о завершении наводнения рано: в ближайшие дни в городе снова ожидаются дожди и ветер с Адриатики.
Власти пока не могут оценить ущерб от наводнения, он может составить сотни миллионов евро. Морская вода затопила центральную площадь Венеции Сан-Марко, в залах главного собора города уровень воды превысил 1 м. В Венеции закрыты многие школы, большинство музеев и некоторые общественные учреждения.