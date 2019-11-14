В Венеции введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения

Во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции поднялся до 187 см. Выше вода поднималась только в 1966 г. – до отметки в 194 см. В среду вода начала отступать, опустившись до безопасных 80 см. Однако синоптики считают, что говорить о завершении наводнения рано: в ближайшие дни в городе снова ожидаются дожди и ветер с Адриатики.