Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж.
Моисеенко в феврале 2017 г. был приговорен 10,5 годам лишения свободы за вербовку литовского офицера. Он также был признан виновным в незаконном хранении большого количества боеприпасов и взрывчатки.
Филипченко в июле 2017 г. получил 10 лет лишения свободы. По версии правоохранительных органов, он, являясь сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы.