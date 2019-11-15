13 минут назад / Политика

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Ведомости
Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж.

Моисеенко в феврале 2017 г. был приговорен 10,5 годам лишения свободы за вербовку литовского офицера. Он также был признан виновным в незаконном хранении большого количества боеприпасов и взрывчатки.

Филипченко в июле 2017 г. получил 10 лет лишения свободы. По версии правоохранительных органов, он, являясь сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.