Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов. Компенсации выплачивались без учета должностей и воинских званий, уточнил он.
«Дополнительно рассматривается вопрос о том, что по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования должны будут еще выплачены суммы в размере 4,2–4,3 млн руб.», – сказал Клупов. Минобороны ранее также обратилось к банкам с просьбой списать кредитные обязательства погибших.
25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного оружия сослуживцев. Восемь человек погибли, двое получили ранения. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Минобороны сообщало, что Шамсутдинов мог устроить стрельбу из-за нервного срыва. Однако ранее собеседник «Ведомостей» рассказал, что у военнослужащего был конфликт с одним из сослуживцев. Клупов заявил, что к Шамсутдинову не применялось насилие. «Побоев на его теле не зафиксировано», – добавил он.