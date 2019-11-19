США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в Twitter приветствовал заявление Помпео. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. «Я поговорил по телефону с президентом США и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость», — написал Нетаньяху в своем микроблоге. Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна в свою очередь заявил, что Белый дом не может отменять международные резолюции, которые касаются указанных поселений.