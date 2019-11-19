США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Вашингтон отказывается от заявлений предыдущей администрации президента США Барака Обамы, согласно которой израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает BBC.
«После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии (нынешняя) администрация согласилась с позицией президента (Рональда) Рейгана», — пояснил он. Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г.
В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США. Этот вопрос стороны конфликта должны решить самостоятельно путем переговоров. Помпео выразил уверенность, что решение многолетнего конфликта все ближе, а действия США — создают «пространство для успеха».
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в Twitter приветствовал заявление Помпео. Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. «Я поговорил по телефону с президентом США и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость», — написал Нетаньяху в своем микроблоге. Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна в свою очередь заявил, что Белый дом не может отменять международные резолюции, которые касаются указанных поселений.
В декабре 2016 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на территории Палестины. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Всего в поселениях на территории Западного берега Иордана живут почти 600 000 израильтян.