«Коммерсантъ» узнал о «лагерях», готовящих организаторов акций протеста

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в 2020 г., сказал Шхагошев. Авторами поправок могут выступить сразу несколько депутатов. В свою очередь другой член комиссии – Андрей Исаев считает преждевременным говорить о том, будет ли это новая статья или поправки к действующим статьям Уголовного кодекса.