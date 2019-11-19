«Коммерсантъ» узнал о «лагерях», готовящих организаторов акций протеста
Думская комиссия, занимающаяся расследованием случаев иностранного вмешательства во внутренние дела России, обнаружила в российских регионах «лагеря», занимающиеся подготовкой организаторов акций протеста, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, эти лагеря финансируются из-за рубежа.
Ранее члены этой комиссии предложили разработать законопроект, предусматривающий уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в подобных лагерях. По итогам заседании комиссии от 14 ноября ее председатель Василий Пискарев заявил, что материалы о попытках иностранных СМИ, некоммерческих организаций повлиять на внутреннюю политику в 19 российских регионах будут направлены в Минюст и Генпрокуратуру.
По словам члена комиссии Адальби Шхагошева, к «лагерям» можно отнести и «виртуальные». В последнем случае речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения», уточнил он.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в 2020 г., сказал Шхагошев. Авторами поправок могут выступить сразу несколько депутатов. В свою очередь другой член комиссии – Андрей Исаев считает преждевременным говорить о том, будет ли это новая статья или поправки к действующим статьям Уголовного кодекса.
Сейчас в Уголовном кодексе России предусмотрена ответственность за организацию несогласованных митингов и демонстраций. В соответствии со ст. 212.1 УК за неоднократные нарушения при организации либо проведении таких мероприятий предусмотрен штраф в размере от 600 000 до 1 млн руб. Максимальное наказание по данной статье – пять лет лишения свободы.