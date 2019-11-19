Политика

СКР возбудил уголовное дело после исчезновения редактора агентства «Интерфакс»

Ведомости
Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по факту исчезновения сотрудницы информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). По версии следствия, утром 17 ноября Игнатова ушла из дома на Весенней улице в Москве (район Западное Дегунино в Северном административном округе) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Мария Игнатова – редактор агентства «Интерфакс». О ее пропаже изначально накануне, 18 ноября, написало издание Life со ссылкой на ее мать. По ее словам, девушка ушла в церковь без денег, документов и телефона.

Коллега Игнатовой Георгий Спиров подтвердил «РИА Новости», что она не появлялась на работе и не выходила на связь. «Сегодня [в понедельник, 18 ноября] около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет», – сообщил он.

В тот же день представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил ТАСС, что полиция ведет поиски Игнатовой.

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