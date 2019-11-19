СКР возбудил уголовное дело после исчезновения редактора агентства «Интерфакс»

Коллега Игнатовой Георгий Спиров подтвердил «РИА Новости», что она не появлялась на работе и не выходила на связь. «Сегодня [в понедельник, 18 ноября] около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет», – сообщил он.