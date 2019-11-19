СКР возбудил уголовное дело после исчезновения редактора агентства «Интерфакс»
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по факту исчезновения сотрудницы информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, говорится в сообщении ведомства.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). По версии следствия, утром 17 ноября Игнатова ушла из дома на Весенней улице в Москве (район Западное Дегунино в Северном административном округе) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Мария Игнатова – редактор агентства «Интерфакс». О ее пропаже изначально накануне, 18 ноября, написало издание Life со ссылкой на ее мать. По ее словам, девушка ушла в церковь без денег, документов и телефона.
Коллега Игнатовой Георгий Спиров подтвердил «РИА Новости», что она не появлялась на работе и не выходила на связь. «Сегодня [в понедельник, 18 ноября] около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет», – сообщил он.
В тот же день представитель пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил ТАСС, что полиция ведет поиски Игнатовой.