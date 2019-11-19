Госдума разрешила показывать свастику в кино и учебниках
Госдума в третьем чтении приняла закон, который исключает запрет на использование нацистской символики в науке, искусстве и литературе, если в нем нет пропаганды и оправдания нацизма. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.
Авторы инициативы – группа депутатов, которая включает председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую и председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Документ предполагает поправки в два закона – «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «О противодействии экстремистской деятельности».
Законопроект, согласно данным на сайте нижней палаты, был внесен в декабре прошлого года. В феврале 2019 г. за то, чтобы снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах, выступил на заседании комитет Госдумы по культуре. Как указывал комитет в своем заключении на документ, в настоящее время формально показ всех документальных и художественных фильмов, иллюстрации книг, картины с изображением свастики противоречат законодательству. Один из участников заседания отмечал, что «[ситуация] доходит до полного бреда, когда замазываются “17 мгновений весны”, докапываются до исторической хроники».
В июне этого года законопроект был принят в первом чтении. Во втором чтении, которое прошло 7 ноября, в законопроект было внесено изменение, согласно которому «демонстрирование символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможно при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма"».
Ямпольская, которая цитируется в сообщении на сайте Госдумы, заявила, что поправки призваны снять правовую коллизию, которая «на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем». Она отметила, что в ближайшее время необходимо внести изменения в КоАП. Сейчас по ст. 20.3 КоАП пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики грозит для граждан штрафом на сумму от 1000 до 2000 руб. или административным арестом на срок до 15 суток, для должностных лиц – штрафом от 1000 до 4000 руб., для юридических лиц – штрафом от 10 000 до 50 000 руб.