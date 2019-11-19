Госдума разрешила показывать свастику в кино и учебниках

Законопроект, согласно данным на сайте нижней палаты, был внесен в декабре прошлого года. В феврале 2019 г. за то, чтобы снять ограничения на использование нацистской символики в фильмах и книгах, выступил на заседании комитет Госдумы по культуре. Как указывал комитет в своем заключении на документ, в настоящее время формально показ всех документальных и художественных фильмов, иллюстрации книг, картины с изображением свастики противоречат законодательству. Один из участников заседания отмечал, что «[ситуация] доходит до полного бреда, когда замазываются “17 мгновений весны”, докапываются до исторической хроники».