МВД предложило ужесточить правила прохождения медкомиссий для водителей

По законопроекту медсправка будет электронной, ее нужно будет завизировать усиленной электронной подписью. Если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, которое несовместимо с вождением, информация об этом фиксируется в медицинской информационной системе. Вслед за этим он в течение месяца должен пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то электронная справка аннулируется. Данные об этом должны предоставляться по запросу МВД посредством информационной системы.