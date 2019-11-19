МВД предложило ужесточить правила прохождения медкомиссий для водителей
МВД разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».
В настоящее время обследования должны проходить те, кто хочет стать водителем, и те, кто меняют права по истечении срока действия документа раз в 10 лет.
По законопроекту медсправка будет электронной, ее нужно будет завизировать усиленной электронной подписью. Если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, которое несовместимо с вождением, информация об этом фиксируется в медицинской информационной системе. Вслед за этим он в течение месяца должен пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то электронная справка аннулируется. Данные об этом должны предоставляться по запросу МВД посредством информационной системы.
Медицинские организации будут обязаны передавать данные о заключениях и аннулировании справок в информационную систему. Аннулирование справок будет основанием для прекращения действия прав. Порядок информационного обмена между МВД и Минздравом должно будет разработать правительство, говорится в законопроекте. По данным «Коммерсанта», документ согласован с Минздравом.
Как напоминает газета, наладить информационный обмен с Минздравом ГАИ пыталась с 2010 г. Министерство сопротивлялось, утверждая, что законодательство запрещает раскрывать врачебную тайну. МВД ранее вносило несколько законопроектов для решения проблемы, но безуспешно. Только в октябре 2019 г. руководитель МВД Владимир Колокольцев на совещании у премьера Дмитрия Медведева заявил, что с Минздравом удалось договориться.