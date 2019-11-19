Защита сестер Хачатурян попросила о суде присяжных
Следственный комитет России (СКР) завершил предварительное следствие по делу трех сестер Хачатурян – Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Алексея Липцера, адвоката Крестины Хачатурян.
По словам Липцера, защита сестер подала ходатайство о прекращении дела, а в случае отказа просит провести суд с участием присяжных. Адвокаты сестер много раз говорили, что убийство произошло в рамках необходимой самообороны и последовало после многолетних истязаний.
В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери – Крестина, Ангелина и Мария. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но позже смягчил им меру пресечения. 20 августа расследование СКР подтвердило издевательства Хачатуряна над дочерьми.