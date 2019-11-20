РБК: Кремль отказался от идеи увеличивать число одномандатников в Госдуме

Из-за увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 г. «Единая Россия» может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в парламенте может сократиться вдвое, предупреждали эксперты Института социально-экономических и политических исследований. Кроме того, это расширило бы возможности либеральных сил, поскольку в регионах с их повышенной поддержкой могло появиться больше всего новых округов.