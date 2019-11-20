РБК: Кремль отказался от идеи увеличивать число одномандатников в Госдуме
Администрация президента решила не менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России» и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Они отметили, что соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним.
В июле Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы. По информации собеседников агентства, один из вариантов — изменение соотношения в Госдуме списочников и одномандатников с 50/50 на 25/75 в пользу вторых. Об обсуждении этой идеи также говорили «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента.
Из-за увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 г. «Единая Россия» может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в парламенте может сократиться вдвое, предупреждали эксперты Института социально-экономических и политических исследований. Кроме того, это расширило бы возможности либеральных сил, поскольку в регионах с их повышенной поддержкой могло появиться больше всего новых округов.