Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

В 2005 г. Россия отозвала свою подпись под пограничными договорами с Эстонией. Они закрепляют государственную границу по бывшей административной границе между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой. Но при ратификации договора парламент Эстонии внес в него поправки, признав действующим подписанный в 1920 г. Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отходил нынешний Печорский район Псковской области. Это открывало перед Таллином возможность предъявить Москве территориальные претензии: речь могла пойти о двух приграничных с Эстонией городах, поэтому подписи России под договором были отозваны.