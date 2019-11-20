Путин: Россия укрепила свой экономический суверенитет благодаря санкциям
Президент Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что благодаря американским санкциям Россия укрепила свой экономический и технологический суверенитет. По словам Путина, благодаря санкциям Россия начала заниматься импортозамещением в сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, оборонно-промышленном комплексе. В целом России удалось достигнуть «очень серьезных и положительных результатов», сказал Путин. Он поблагодарил всех, благодаря кому России удалось укрепить свой экономический и технологический суверенитет.
«Могу сказать откровенно публично: после того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была. Хочу поблагодарить всех своих коллег, неизвестных людей, которые работают каждый на своем рабочем месте. Сделан очень серьезный, большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета»
США и страны Евросоюза начали вводить санкции простив России в 2014 г., после присоединения Россией Крыма и крушения Boeing малазийских авиалиний в Донбассе. По словам Путина, американская администрация ввела больше десятка ограничений в отношении России, под санкциями оказались более 400 компаний и почти 300 физических лиц.
Вопросы об отмене санкций нужно адресовать администрации США, сказал президент. По его словам, убытки от санкций исчисляются миллиардами долларов не только для России, но и США. Однако сотрудничество России и США возможно, невзирая на санкции, верит Путин: «При президенте Обаме до $20 млрд сократился наш товарооборот. За два года президентства [Дональда] Трампа товарооборот вырос до $25 млрд». Президент добавил, что на российско-американские отношения влияет внутриполитическая борьба в США.