Путин: Россия укрепила свой экономический суверенитет благодаря санкциям

Вопросы об отмене санкций нужно адресовать администрации США, сказал президент. По его словам, убытки от санкций исчисляются миллиардами долларов не только для России, но и США. Однако сотрудничество России и США возможно, невзирая на санкции, верит Путин: «При президенте Обаме до $20 млрд сократился наш товарооборот. За два года президентства [Дональда] Трампа товарооборот вырос до $25 млрд». Президент добавил, что на российско-американские отношения влияет внутриполитическая борьба в США.