Фонд Катерины Тихоновой получил рекордную выручку
Выручка фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика») за год выросла на 65% – с 296 млн руб. в 2017 г. до 488 млн руб. в 2018 г. Об этом свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакса». На эти показатели обратили внимание «Открытые медиа», которые ссылаются на данные «Контур-фокуса». Это лучший результат за все время работы организации. Чистая прибыль НИР выросла на 39% – с 44 млн до 61,17 млн руб.
Как пишут «Открытые медиа», крупнейшим заказчиком фонда в 2018 г. была «Роснефть». НИР получил от нее заказы на 659 млн руб. Самый большой был заключен на 354 млн руб. Фонд в ходе конкурса был единственным поставщиком, он должен был разработать «технологию оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснял, что поставщик выбран из-за его специализации на соответствующих разработках.
НИР учрежден МГУ в 2012 г. Его руководитель – Катерина Тихонова, которую Reuters и Bloomberg называли дочерью президента России Владимира Путина. Путин эту информацию не подтверждал и не опровергал. «Иннопрактика» – один из участников проекта по строительству научно-технологической долины МГУ. Ее возведение официально стартовало накануне, 19 ноября.