Фонд Катерины Тихоновой получил рекордную выручку

Выручка фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика») за год выросла на 65% – с 296 млн руб. в 2017 г. до 488 млн руб. в 2018 г. Об этом свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакса». На эти показатели обратили внимание «Открытые медиа», которые ссылаются на данные «Контур-фокуса». Это лучший результат за все время работы организации. Чистая прибыль НИР выросла на 39% – с 44 млн до 61,17 млн руб.