Латвия запретила вещание российских телеканалов из-за санкций против Ковальчука

НСЭСМИ узнал об этом от учреждения госбезопасности, уточнил зампред совета. Аболиньш добавил, что запрет будет действовать до тех пор, пока Ковальчук под санкциями. ЕС ввел ограничения в отношении российского бизнесмена в 2014 г. из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. Как пояснил минфин США, также включивший Ковальчука в санкционный список, российский миллиардер попал под санкции как человек из «ближнего круга» президента России Владимира Путина, а банк «Россия» — «личный банк» высокопоставленных российских чиновников, включая самого Путина.