Латвия запретила вещание российских телеканалов из-за санкций против Ковальчука
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил трансляцию в стране девяти российских телевизионных каналов. Об этом сообщил заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш, передает Латвийское телевидение (LTV). Аболиньш пояснил, что эти каналы принадлежат медиахолдингу, бенефициар которого под санкциями ЕС «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Речь идет о российском миллиардере Юрии Ковальчуке. Бизнесмен, по словам Аболиньша, является бенефициаром телевизионных каналов «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал». Основной владелец последнего — «Национальная медиа группа» (НМГ), которой владеют в том числе структуры банка «Россия» Ковальчука. Остальные каналы входят в «Цифровое телесемейство» международной версии «Первого канала», один из владельцев которого — НМГ.
НСЭСМИ узнал об этом от учреждения госбезопасности, уточнил зампред совета. Аболиньш добавил, что запрет будет действовать до тех пор, пока Ковальчук под санкциями. ЕС ввел ограничения в отношении российского бизнесмена в 2014 г. из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. Как пояснил минфин США, также включивший Ковальчука в санкционный список, российский миллиардер попал под санкции как человек из «ближнего круга» президента России Владимира Путина, а банк «Россия» — «личный банк» высокопоставленных российских чиновников, включая самого Путина.
Постпредство России при ОБСЕ обеспокоило решение латвийских властей, говорится в Twitter постпредства. «Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ отреагировать на очередное грубое попрание Латвией принципа свободы слова и прессы», — уточняется в сообщении.