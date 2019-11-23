Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

У «Единой России» и ее сторонников нет морального права не выполнять обязанности, халтурить, а также прикрывать пустыми словами и популизмом свою несостоятельность или некомпетентность, продолжил президент. «Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция», – отметил он. Путин подчеркнул, что у таких людей есть свои внутренние нравственные ориентиры, которые они должны отстаивать даже в самой сложной ситуации.