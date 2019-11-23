Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее и страну сдадут», – заявил он, выступая на съезде «Единой России» в Москве. По словам Путина, такое уже случалось в истории России неоднократно.
У «Единой России» и ее сторонников нет морального права не выполнять обязанности, халтурить, а также прикрывать пустыми словами и популизмом свою несостоятельность или некомпетентность, продолжил президент. «Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция», – отметил он. Путин подчеркнул, что у таких людей есть свои внутренние нравственные ориентиры, которые они должны отстаивать даже в самой сложной ситуации.
В Москве 23 ноября проходит съезд «Единой России», который даст старт подготовке партии к выборам в Госдуму. На съезде должна состояться ротация генерального совета «Единой России», после чего будут проведены замены в исполкоме. Парламентские выборы пройдут в России в 2021 г. Единороссы рассчитывают по их итогам получить 301 мандат, сейчас у них 343.