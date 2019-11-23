Мэр иркутского города Тулуна попал в ДТП
Мэр пострадавшего от наводнения города Тулуна Юрий Карих попал вечером 23 ноября в дорожную аварию, погибла его жена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, мэр не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.
Информацию подтвердила дежурно-диспетчерская служба Тулуна, передает ТАСС. ДТП произошло в начале десятого вечера по местному времени. Удар пришелся на сторону, где сидела супруга мэра.
У Кариха диагностирован ушиб грудной клетки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в областных органах власти. По его словам, мэр сначала отказался от госпитализации, но его дети настояли на том, чтобы он лег в больницу. Политик находится в травмацентре Черемхово, рассказал агентству мэр этого города Вадим Семенов. Он добавил, что после аварии врачи заподозрили у Кариха инфаркт, но диагноз не подтвердился.
Кариху 52 года, он руководит Тулуном, где летом дважды происходили наводнения, с 2010 г. В сентябре мэр был избран на новый срок, он баллотировался как смовыдвиженец. Исполнять обязанности мэра на время болезни Кариха будет вице-мэр.
Следователи начали доследственную проверку по факту ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.