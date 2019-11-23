Мэр иркутского города Тулуна попал в ДТП

У Кариха диагностирован ушиб грудной клетки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в областных органах власти. По его словам, мэр сначала отказался от госпитализации, но его дети настояли на том, чтобы он лег в больницу. Политик находится в травмацентре Черемхово, рассказал агентству мэр этого города Вадим Семенов. Он добавил, что после аварии врачи заподозрили у Кариха инфаркт, но диагноз не подтвердился.