Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Пилоту самолета, летевшего из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. После того как лайнер экстренно сел в Ростове-на-Дону, пилот умер. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. Речь идет о втором пилоте, а не о командире воздушного судна, уточнили собеседники агентства.
По данным ТАСС, инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота». Пилоту было 49 лет, причина смерти не называется. Следователи начали проверку.
Пресс-служба ростовского аэропорта «Платов» подтвердила факт внеплановой посадки рейса, но причины называть не стала. Там отметили, что самолет готовится к вылету в Анапу, проводится дозаправка.