«Роскосмос» допустил перенос срока запуска ракеты к МКС из-за неисправности

По словам источника «Ведомостей», причастного к программе МКС, в ближайшее время специалистам корпорации «Энергия» предстоит заменить на «Союзе» один из кабелей, через который, как выяснилось в ходе испытаний, не проходил сигнал. Из-за этого запуск корабля будет перенесен на 6 декабря, уточнил собеседник.