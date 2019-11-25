«Роскосмос» допустил перенос срока запуска ракеты к МКС из-за неисправности
При подготовке грузового корабля «Прогресс МС-13» к запуску с космодрома Байконур были «выявлены замечания», говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Сейчас эти замечания устранены, отмечается в нем, идет проверка всех бортовых систем. О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-13» будет сообщено дополнительно, подчеркивает «Роскосмос». Запуск был запланирован в рамках программы 74-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС) на 1 декабря.
По словам источника «Ведомостей», причастного к программе МКС, в ближайшее время специалистам корпорации «Энергия» предстоит заменить на «Союзе» один из кабелей, через который, как выяснилось в ходе испытаний, не проходил сигнал. Из-за этого запуск корабля будет перенесен на 6 декабря, уточнил собеседник.
Предыдущий запуск «Прогресса» был совершен в конце июля.