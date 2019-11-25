Политика

Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе

Ведомости
Ведомости

Из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области пострадали 32 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным «Интерфакса», среди пострадавших – 29 школьников и трое взрослых.

Треть пострадавших – в состоянии средней тяжести, рассказал собеседник «Интерфакса». Состояние остальных «оценивается как легкой тяжести», добавил он. Инцидент произошел в Вадской средней школе, пишет ТАСС.

По данным «РИА Новости», причиной отравления стал выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на газораспределительной станции произошел выброс одоранта – примеси к газу для придания ему запаха.

Все занятия в школе приостановлены.

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