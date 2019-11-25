Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Треть пострадавших – в состоянии средней тяжести, рассказал собеседник «Интерфакса». Состояние остальных «оценивается как легкой тяжести», добавил он. Инцидент произошел в Вадской средней школе, пишет ТАСС.
По данным «РИА Новости», причиной отравления стал выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что на газораспределительной станции произошел выброс одоранта – примеси к газу для придания ему запаха.
Все занятия в школе приостановлены.