Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом оппозиционера Алексея Навального 3 августа. Следователи утверждают, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда, полагает СК.