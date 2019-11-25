Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте 75,5 млн руб. на счетах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по делу об отмывании около 1 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. «Постановление Басманного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения», – сказали в суде.
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом оппозиционера Алексея Навального 3 августа. Следователи утверждают, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда, полагает СК.
Тогда же Басманный суд Москвы арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями. Счета были арестованы после многочисленных обысков в фонде, НКО и у соратников основателя ФБК Алексея Навального. Соответствующие постановления были переданы в банки. Движение средств по всем счетам заблокировано.