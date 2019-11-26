Политика

Экс-фигурант «московского дела» Миняйло потребовал 1,5 млн рублей компенсации

Ведомости
Ведомости

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал в Тверской суд Москвы иск о реабилитации, передает РБК со ссылкой на его адвоката Алана Гамазова. В частности, Миняйло требует взыскать с Минфина 1,5 млн руб. компенсации за убытки и моральный вред.

«Сумма взята из понесенных убытков и практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по компенсации за незаконное уголовное преследование», — объяснил Гамазов.

Миняйло был волонтером штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Его задержали в конце июля за организацию несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционеров, незарегистрированных кандидатами в Мосгордуму. Миняйло заявлял ранее, что не собирался принимать участие в акции. Дело в отношении мужчины было прекращено в конце сентября из-за отсутствия состава преступления.

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