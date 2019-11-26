Экс-фигурант «московского дела» Миняйло потребовал 1,5 млн рублей компенсации

Миняйло был волонтером штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Его задержали в конце июля за организацию несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционеров, незарегистрированных кандидатами в Мосгордуму. Миняйло заявлял ранее, что не собирался принимать участие в акции. Дело в отношении мужчины было прекращено в конце сентября из-за отсутствия состава преступления.