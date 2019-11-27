Политика

Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане

Ведомости
Ведомости

Не менее 39 россиян находились в автобусе, столкнувшимся с грузовиком в Доминиканской Республике. Среди них есть пострадавшие, сообщили ТАСС в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).

«По информации отделения посольства в Пунта-Кане, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести», — уточнил представитель дипломатической миссии. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть туристов разместят в отелях.

По информации местной газеты Diario Libre, автобус вез туристов в аэропорт La Romana. Всего в нем находились около 60 человек. К месту аварии были направлены два вертолета и машины скорой помощи. По данным Listín Diario, в аварии пострадали 17 россиян, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй. От удара он перевернулся.

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