Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане
Не менее 39 россиян находились в автобусе, столкнувшимся с грузовиком в Доминиканской Республике. Среди них есть пострадавшие, сообщили ТАСС в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике).
«По информации отделения посольства в Пунта-Кане, автобус с 39 российскими туристами, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести», — уточнил представитель дипломатической миссии. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, часть туристов разместят в отелях.
#AHORA: Un camión chocó con un autobús que transportaba turistas en la Autopista del Coral, próximo a la entrada de Higüey. Hasta el momento se habla de 60 turistas rusos involucrados, más de 20 heridos entre ellos niños.#DL #DiarioLibre #Actualidad #AutopistadelCoral pic.twitter.com/0UC3sZ7Dyl— Diario Libre (@DiarioLibre) November 26, 2019
По информации местной газеты Diario Libre, автобус вез туристов в аэропорт La Romana. Всего в нем находились около 60 человек. К месту аварии были направлены два вертолета и машины скорой помощи. По данным Listín Diario, в аварии пострадали 17 россиян, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй. От удара он перевернулся.