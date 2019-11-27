Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане

По информации местной газеты Diario Libre, автобус вез туристов в аэропорт La Romana. Всего в нем находились около 60 человек. К месту аварии были направлены два вертолета и машины скорой помощи. По данным Listín Diario, в аварии пострадали 17 россиян, из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Автобус столкнулся с грузовиком недалеко от города Игуэй. От удара он перевернулся.