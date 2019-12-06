Песков рассказал о решительном настрое Путина перед первой встречей с Зеленским

Президент России Владимир Путин поедет в Париж, где 9 декабря должен состояться первый за три года саммит в «нормандском формате», с серьезным настроем, сказал журналистам в пятницу, 6 декабря, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей. Не допустить попытки какого-либо размывания этих договоренностей», – сказал Песков.