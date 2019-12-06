Песков рассказал о решительном настрое Путина перед первой встречей с Зеленским
Президент России Владимир Путин поедет в Париж, где 9 декабря должен состояться первый за три года саммит в «нормандском формате», с серьезным настроем, сказал журналистам в пятницу, 6 декабря, его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей. Не допустить попытки какого-либо размывания этих договоренностей», – сказал Песков.
Кроме того, Путин планирует провести «столь важные двухсторонние встречи» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил Песков.
Беспорядки в Париже, ставшие фоном для подготовки к саммиту, Кремль не пугают: «Мы не преувеличивали бы какой-то опасности для проведения саммита, мы убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи», – сказал Песков журналистов.
Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. На нем главы государств планируют выработать новую последовательность выполнения минских соглашений.