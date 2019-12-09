Политика

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

Ведомости
Ведомости

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки», в котором также примут участие лидеры Украины, Франции и Германии, передает телеканал «Россия 24».

Перед саммитом Путин проведет отдельные встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, после – первые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в октябре 2016 г. В предстоящей встрече впервые примет участие Зеленский, который вступил в должность президента Украины в мае.

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