Политика

Политики и эксперты не ждут прорыва от нормандского саммита

Но он поможет сдвинуть мирный процесс в Донбассе с мертвой точки
Светлана Бочарова Варвара Подругина
Светлана Бочарова Варвара Подругина
От первой встречи Владимира Путина (слева) с Владимиром Зеленским многие ждут большего, чем она может дать, считают эксперты /AFP

В понедельник лидеры России, Украины, Франции и Германии соберутся в Париже на переговоры об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Первый за три года саммит в нормандском формате должен стать и местом первой личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Соглашения по итогам саммита не будет, но никто его и не ожидает, пояснил журналистам 5 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (его слова в своем Telegram-канале опубликовал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов): «Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы очень энергично предостерегаем». Возможно принятие некоего необязывающего документа, где будут описаны «точки, по которым есть совместное понимание», а позитивным моментом в Кремле считают уже саму встречу, добавил он.

Ранее по теме: «Путин ощущает, что может выиграть все»: чего ждать от его первой встречи с Зеленским
Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.