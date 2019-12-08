Политики и эксперты не ждут прорыва от нормандского саммита

Соглашения по итогам саммита не будет, но никто его и не ожидает, пояснил журналистам 5 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (его слова в своем Telegram-канале опубликовал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов): «Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы очень энергично предостерегаем». Возможно принятие некоего необязывающего документа, где будут описаны «точки, по которым есть совместное понимание», а позитивным моментом в Кремле считают уже саму встречу, добавил он.